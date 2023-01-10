"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران ومكة المكرمة والشرقية والرياض وتبوك وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد عوالق ترابية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم والطائف وميسان، فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أضم والطائف وميسان حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدائر الدرب والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وبلقرن وتنومة والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة وارتفاعًا في الأمواج على المنجور وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الديسة والمعظم وتبوك وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الردعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرماء ومرات والأفلاج والبجادية والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وساجر وعفيف، وتستمر حتى العاشرة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.