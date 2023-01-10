"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم والطائف وميسان، فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أضم والطائف وميسان حتى الساعة العاشرة صباحًا.