93 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية خلال أول أيام الحج

واصلت وزارة الصحة جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، حيث استفاد نحو 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوّعة التي تقدّمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة، حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1445هـ.