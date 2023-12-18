فهد بن سلطان يدشن عددًا من المشروعات التنموية بأكثر من 1,5 مليار ريال

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك اليوم، 34 مشروعاً تنموياً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار ريال، وأطلق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بمقر الإمارة, بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلمة ثمّن في مستهلها دعم أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع الوزارة.
وأشار إلى أن المشاريع التنموية الجديدة في منطقة تبوك تأتي في إطار جهود الوزارة لمواكبة تطلعات القيادة في تنمية المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، والوصول بها إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن خطط وبرامج ذات كفاءة عالية تجعل مدن المملكة في الصدارة العالمية.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال المشاريع التنموية الجديدة تطوير المشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة تبوك، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الحدائق وممرات المشاة، وتطوير الساحات ومراكز الأحياء، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، حيث تحظى المنطقة بتنوع في المشاريع تغطي مختلف القطاعات السياحية والترفيهية والصحية.
وأشار الحقيل إلى أن منطقة تبوك شهدت خلال العام 2023 تنفيذ نحو 35 مشروعاً تنموياً في القطاع البلدي بقيمة تتجاوز 710 ملايين ريال، تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين الحركة المرورية وتطوير ممرات المشاة والجسور وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ليصل إجمالي المشاريع الجديدة والمشاريع تحت التنفيذ 69 مشروعاً بقيمة تزيد على مليار وسبعمئة مليون ريال.
ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً عن تلك المشاريع, عقب ذلك قام سمو أمير المنطقة بإطلاق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك, مستمعاً لشرح موجز عن هذا المشروع من المشرف العام على نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي، الذي يعد أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25% حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم إجمالي المشروع أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1كم وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض.
وشاهد الأمير فهد بن سلطان عرضاً مرئياً عن هذا المشروع, ثم شهد مراسم توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بعائد استثماري يصل لـ235 مليون ريال وتكلفة إنشاء تجاوزت 400 مليون ريال.
وفي الختام سلّم أمير المنطقة أكثر من 610 وحدات سكنية جديدة للأسر من مستفيدي الإسكان التنموي ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام 2023م 864 وحدة سكنية، ليوازي ما تم توزيعه خلال الأعوام الأربعة السابقة، سائلاً المولى القدير أن يجعل هذه المنازل مباركة وأن يديم التوفيق على الجميع.
وأعرب عن سعادته بتدشين هذه المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها.
وأكد أهمية مشاريع النقل بوصفها جزءاً أساسياً للمدن، حيث إن ذلك أتى بسياسة مؤكدة من قبل خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد التي تركز على توفير الحياة الشريفة والكريمة للمواطنين والمقيمين, مشيداً بجهود الوزارة في تقديم المشاريع والخدمات والإسكان للرفع من مستوى الحياة للأسر.