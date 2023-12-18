فهد بن سلطان يدشن عددًا من المشروعات التنموية بأكثر من 1,5 مليار ريال

ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً عن تلك المشاريع, عقب ذلك قام سمو أمير المنطقة بإطلاق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك, مستمعاً لشرح موجز عن هذا المشروع من المشرف العام على نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي، الذي يعد أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25% حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم إجمالي المشروع أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1كم وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض.