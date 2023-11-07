"الشورى" يطالب بمراجعة ضوابط الترخيص للشركات الأجنبية في "تجارة الجملة والتجزئة"

وفي قرار آخر، اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة، وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة، ومصادرها، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.