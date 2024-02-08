مكة المكرمة.. "كفى" تعالج أكثرَ من "4800" شابّ وشابّة من السموم خلال عام

عالجت جمعيةُ كفى بمنطقة مكة المكرمة؛ "4834" مستفيدًا ومستفيدة من آفتَي التدخين والمخدرات؛ وذلك من خلال مركز الرعاية والتأهيل وعياداتها الثابتة بفروعها المنتشرة بالمنطقة، خلال العام المنصرم 2023م.
وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن عيادات الجمعية الثابتة بمكة وجدة والليث والطائف والقنفذة وبحرة؛ عالجت "4563" حالة، وقدمت الاستشارات الطبية لـ"5330" مستفيدًا ومستفيدة.
كما حولت الجمعية "1860" حالة إدمان لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للجمعية، والتي بدورها عالجت "271" حالة، وقدّمت لهم "7" دورات تأسيسية وبرامج توعوية شملت "353" فردًا من أسر المتعالجين من الإدمان.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بإشراف أطباء ومتخصصين في علاج الإدمان ورعاية المتعافين.
وشكر "الحمدان" قيادتنا الرشيدة على الرعاية والدعم اللامحدود للقطاع غير الربحي، كما شكر إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الإشرافية من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، ووزارة الصحة، وكافة الجهات المتعاونة، والمتطوعين والشركاء والداعمين لفعاليات وبرامج الجمعية على مدار العام.