مكة المكرمة.. "كفى" تعالج أكثرَ من "4800" شابّ وشابّة من السموم خلال عام

وشكر "الحمدان" قيادتنا الرشيدة على الرعاية والدعم اللامحدود للقطاع غير الربحي، كما شكر إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الإشرافية من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، ووزارة الصحة، وكافة الجهات المتعاونة، والمتطوعين والشركاء والداعمين لفعاليات وبرامج الجمعية على مدار العام.