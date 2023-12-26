أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح مبنى "القرية الشعبية" الجديد بالدمام
رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح مبنى "القرية الشعبية" الجديد، بكورنيش الدمام.
واستمع أمير المنطقة، خلال الحفل إلى شرح عن أقسام المبنى وما يتضمنه من معروضات تحكي تاريخ المملكة والمنطقة الشرقية.
كما استمع لما تقدمه القرية من خدمات للزوار، تضاف للوجهات المتعددة في مدينة الدمام التي يقصدها أهالي المنطقة والزائرين.
واستعرض مالك القرية الشعبية رجل الأعمال سعد البلحي، اقسام القرية والطاقة الاستيعابية لها، وما تقدمه من أقسام تراثية وأطباق تقليدية، بالإضافة للمقتنيات الأثرية التي تعرض لزوار القرية.
وقال "البلحي": القرية نفذت على مساحة 21 ألف متر مربع، وتتكون من خمسة طوابق يمثل كل طابق تاريخ منطقة من مناطق المملكة بماضيها وحاضرها وتراثها ومقتنياتها الأثرية.
ورفع "البلحي" الشكر لأمير المنطقة الشرقية على تشريفه بافتتاح القرية ودعمه الدائم للمشروعات السياحية في المنطقة.