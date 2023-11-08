جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالحبل الشوكي لأربعيني بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة

تَمكن فريق طبي مختص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريض في العقد الرابع.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وهو يعاني من آلام شديدة في الظهر، وضعف الإحساس في الأطراف السفلية، وعلى الفور تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي له؛ حيث أظهرت وجود ورم في الحبل الشوكي بمنطقة الفقرات الصدرية السفلى والمنطقة القطنية العلوية، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم كاملًا، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.
يُذكر أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية استقبلت 83017 مستفيدًا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م؛ فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 102390 مستفيدًا، وأجريت 3473 عملية جراحية و2942 حالة ولادة.