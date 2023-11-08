جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالحبل الشوكي لأربعيني بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وهو يعاني من آلام شديدة في الظهر، وضعف الإحساس في الأطراف السفلية، وعلى الفور تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي له؛ حيث أظهرت وجود ورم في الحبل الشوكي بمنطقة الفقرات الصدرية السفلى والمنطقة القطنية العلوية، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم كاملًا، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.