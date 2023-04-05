"الوطني للتخصيص" يُعَرف المستثمرين المحليين والدوليين بـ200 مشروع.. والجدعان: تُعَزز الاستثمار

وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن نشر هذه المشاريع يمثل فرصًا واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاستمرار في نشر المشاريع؛ مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة؛ داعيًا في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المعلن عنها.