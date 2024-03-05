مجلس الوزراء: احتفاء المملكة بـ "يوم العَلَم" الاثنين القادم تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية

واستعرض المجلس اليوم مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيدًا في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقًا لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.