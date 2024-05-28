تنفيذ صيانة شاملة لطريق "الطائف - الرياض" لرفع مستوى الخدمات البلدية

شرعت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، في تنفيذ أعمال صيانة شاملة لطريق الطائف - الرياض، بدءاً من كبري الصيانة حتى كبري القاعدة الجوية.
وتهدف "الأمانة" إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لمستخدمي الطرق والشوارع الداخلية وتحقق جودة الحياة وأنسنة المدن، والعمل على إيجاد بيئة حضرية مستدامة، ورفع مستوى الخدمات البلدية.
وتشمل أعمال الصيانة إعادة تأهيل الطريق من خلال كشط الطبقات الإسفلتية القديمة وإعادة السفلتة، إضافة إلى تركيب وتجديد وسائل السلامة اللازمة مثل محدّدات أرضية للمسارات والشواخص، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية.
كما تشمل الأعمال، رفع كفاءة الشارع بما يتوافق مع معايير واشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتتضمن أعمال الصيانة فحص وصيانة شبكات الإنارة والتمديدات الكهربائية والإضاءات التجميلية، لضمان أدائها الأمثل تزامناً مع أعمال السفلتة الجارية، ودعم المسارات بالخدمات المساندة كافة، وتعزيز المسطحات الخضراء على جانبَي الطريق.
ويعد طريق الطائف - الرياض أحد الطرق الرئيسة في المنطقة، حيث يخدم عديداً من المناطق والتجمعات السكانية على محور شمال الطائف، ويشهد كثافة مرورية متزايدة.