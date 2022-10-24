كيف تتصرف في حال نشوب حريق أو التماس كهربائي بالمنزل؟.. متحدث مدني عسير يجيب ويوضح

وحذر الرائد محمد السيد من مخاطر زيادة الأحمال على الأجهزة الكهربائية والدفايات بأنواعها وضرورة فصل التيار الكهربائي عند قيام ربات المنازل بغسيل الأسقف والأرضيات والجدران وإطفاء الدفايات قبل الذهاب للنوم، وتجنب حدوث ماس كهربائي، والتأكد من وضع أجهزة السخان الكهربائي وضبطها على درجة حرارة معتدلة وإطفائها عند عدم الحاجة اليها، والصيانة الدورية من قبل المختصين لجميع الأجهزة الكهربائية وفحص الأسلاك والتمديدات الكهربائية، والتأكد من أنها معزولة بشكل جيد، وتجنب تشغيل أكثر من جهاز على قابس كهربائي واحد، وفصلها عند النوم وعدم استخدام الآدوات الكهربائية الرخيصة والتوصيلات غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس.