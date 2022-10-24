كيف تتصرف في حال نشوب حريق أو التماس كهربائي بالمنزل؟.. متحدث مدني عسير يجيب ويوضح

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير، الرائد محمد السيد أهمية وجود أدوات السلامة في المنزل، ومنها طفايات الحريق المنزلية، مفضلاً طفاية البودرة نظرًا لمناسباتها حرائق المنزل، ودعا إلى التدرب على استخدامها بالطرق الصحيحة.
وأوصى، في هذا الإطار، بتركيب كاشف الدخان والغاز في المطابخ والانتباه والحرص وضرورة متابعة الأطفال داخل المنازل وإبعادهم عن مصادر اللهب والأجهزة الكهربائية والأشياء الصلبة الصغيرة المسببة للاختناق.
وتحدث متحدث الدفاع المدني بمنطقة عسير لبرنامج "صباح السعودية" عن أساليب الوقاية من مخاطر الحريق بالمنزل، وذلك باتباع إرشادات السلامة لاسيما مع قرب دخول موسم الشتاء.
وحذر الرائد محمد السيد من مخاطر زيادة الأحمال على الأجهزة الكهربائية والدفايات بأنواعها وضرورة فصل التيار الكهربائي عند قيام ربات المنازل بغسيل الأسقف والأرضيات والجدران وإطفاء الدفايات قبل الذهاب للنوم، وتجنب حدوث ماس كهربائي، والتأكد من وضع أجهزة السخان الكهربائي وضبطها على درجة حرارة معتدلة وإطفائها عند عدم الحاجة اليها، والصيانة الدورية من قبل المختصين لجميع الأجهزة الكهربائية وفحص الأسلاك والتمديدات الكهربائية، والتأكد من أنها معزولة بشكل جيد، وتجنب تشغيل أكثر من جهاز على قابس كهربائي واحد، وفصلها عند النوم وعدم استخدام الآدوات الكهربائية الرخيصة والتوصيلات غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
ودعا، في حال وقوع حريق داخل المنزل؛ إلى الاتصال الفوري والإبلاغ عن الحالة على الرقم الموحد 998 أو 911، ثم الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.
وحث "السيد" على استخدام طفاية حريق في المنزل إذا كانت النيران في بداية اشتعالها ومحدودة ويمكن السيطرة عليها، وذلك لإخماد الحريق في بدايته وغلق مصادر الغاز والكهرباء في حال وجود حريق والإسراع في مغادرة المنزل بطريقة صحيحة لمنع وقوع إصابات واستخدام مخارج الطوارئ وعدم استخدام المصاعد.
وشدد على ضرورة التأكد من مغادرة الجميع للمنزل والذهاب لمنطقة تجمع آمنة لحين وصول فرق الدفاع المدني ومباشرة الحالة.