بجوائز تتجاوز مليونَيْ ريال.. اتحاد الهجن يطلق سباقَ المفاريد 2023

أعلن الاتحادُ السعودي للهجن، إطلاقَ سباق المفاريد 2023، ابتداءً من 10 يونيو المقبل وحتى 15 يوليو بعدد 191 شوطًا، وجوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 2,300,000 مليون ريال.
وتبدأ المرحلة الأولى من السباق في ميادين "الطائف، تبوك، حائل، ونجران"؛ حيث يشهد ميدان الطائف سباقين بعدد 50 شوطًا، ينتج عنها 150 متأهّلًا للمرحلة النهائية، بينما تجري على ميدان تبوك 46 شوطًا يتأهّل منها 138، بينما يشهد ميدان تبوك 40 شوطًا، يتأهّل منها 120، وفي نجران يتأهل 120 من 40 شوطًا، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو إلى 24 من الشهر ذاته.
ويحصل صاحب المركز الأول في المرحلة الأولى على جائزة بقيمة 5000 ريال، والثاني على 2500 ريال، والثالث 1500 ريال، والرابع 1000 ريال، أما صاحب المركز الخامس فيحصل على 500 ريال.
وفي المرحلة النهائية على ميدان الطائف يوم 15 يوليو 2023، يكون التسابق خلال 15 شوطًا؛ إذ يحصل صاحب المركز الأول رئيسي بكار ومفاريد ورئيسي قعدان ومفاريد على 100,000 ألف ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10,000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20,000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى.
وينال صاحب المركز الثالث 7000 ريال لأشواط البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فينال 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط، وبينما ينال صاحب المركز الخامس 5000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط.