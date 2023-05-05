بجوائز تتجاوز مليونَيْ ريال.. اتحاد الهجن يطلق سباقَ المفاريد 2023

وتبدأ المرحلة الأولى من السباق في ميادين "الطائف، تبوك، حائل، ونجران"؛ حيث يشهد ميدان الطائف سباقين بعدد 50 شوطًا، ينتج عنها 150 متأهّلًا للمرحلة النهائية، بينما تجري على ميدان تبوك 46 شوطًا يتأهّل منها 138، بينما يشهد ميدان تبوك 40 شوطًا، يتأهّل منها 120، وفي نجران يتأهل 120 من 40 شوطًا، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو إلى 24 من الشهر ذاته.