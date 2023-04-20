‫الديوان الملكي: يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ الموافق 23 / 3 / 2023 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر : أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 4 / 2023 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.