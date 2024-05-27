أمير المدينة المنورة: خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله ورعاية قاصديهما من أهم أولويات الدولة

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ورعاية قاصديهما، تُعد من أهم أولويات هذه الدولة وأعظم اهتماماتها، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام هو منهجٌ واضحٌ تسير عليه الدولة منذ توحيدها وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله -.