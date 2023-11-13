"المطرية الثالثة" تنطلق وتستمر أيامًا.. "الحصيني": تتمركز وتمتد وتتفاوت

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، تبدأ الحالة الممطرة الثالثة لوسم ١٤٤٥هـ اليوم الاثنين ومتوقع أن تستمر أيامًا عدة.