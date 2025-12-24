من ورشة فكرة… إلى منتج يحمل روح المكان بداية قصة نجاح سعودية من تيماء

في تيماء، حيث تتقاطع الجغرافيا مع التاريخ، بدأت ملامح قصة نجاح عائلة سعودية هادئة، عنوانها: كيف تتحول الفكرة إلى منتج، والمكان إلى هوية.
ففي محافظة تيماء، بدأت تتشكل تجربة محلية تعكس كيف يمكن للأفكار البسيطة أن تتحول إلى منتجات تحمل هوية المكان، وذلك انطلاقًا من ورشة عمل نظّمتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ، في متحف بيت السدو، هدفت إلى تمكين المشاركين من استثمار المعالم البيئية والتراثية وتحويلها إلى منتجات تعبّر عن الخصوصية المحلية.
وأسهمت الورشة في إلهام عائلة سعودية مكوّنة من أم وابنتيها لتحويل الأفكار إلى تطبيق عملي، عبر تصميم ميداليات سيارات مستوحاة من محالة بئر هداج، أحد أبرز رموز تيماء التاريخية، إضافة إلى نماذج أخرى مستلهمة من صخرة النصلة، في محاولة لتجسيد معالم المكان بأسلوب مبسّط وقابل للتداول.
ولم تقتصر التجربة على المنتجات التذكارية، بل امتدت إلى صناعات طبيعية، من بينها صابون مُشكّل على هيئة العنب، جرى تصنيعه باستخدام زيت الزيتون والسدر من بيئة تيماء، بما يعكس توظيف الموارد المحلية ضمن قصة المنتج نفسه.
وفي حديثها، أوضحت مها متعب العنزي أن الورشة شكّلت نقطة تحوّل في فهم آليات تحويل الفكرة إلى مشروع، مشيرة إلى أن المنتجات تُعرض حاليًا لزوّار متحف بيت السدو، بدعم من مالكة المتحف فاطمة بنت عبداللطيف الطلق، التي أسهمت في توفير منافذ بيع وإتاحة فرصة التجربة الميدانية.
وأكدت أن الطموح يتجاوز النطاق المحلي، مع تطلّع للوصول بالمنتجات إلى خارج المملكة، وتقديم تيماء بوصفها مصدر إلهام تراثي قابل للتحول إلى قيمة اقتصادية مستدامة.