من ورشة فكرة… إلى منتج يحمل روح المكان بداية قصة نجاح سعودية من تيماء

ففي محافظة تيماء، بدأت تتشكل تجربة محلية تعكس كيف يمكن للأفكار البسيطة أن تتحول إلى منتجات تحمل هوية المكان، وذلك انطلاقًا من ورشة عمل نظّمتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ، في متحف بيت السدو، هدفت إلى تمكين المشاركين من استثمار المعالم البيئية والتراثية وتحويلها إلى منتجات تعبّر عن الخصوصية المحلية.