العوالي توقّع مشروعًا ضخمًا على كورنيش جازان خلال مشاركتها في سيتي سكيب

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لنهج العوالي العقارية في تطوير مشاريع نوعية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. وقد رسّخت الشركة مكانتها كأحد أسرع المطورين نمواً في المملكة عبر مشاريع مؤثرة في الرياض وجدة ومكة، لتتوسع اليوم نحو مناطق جديدة وفي مقدمتها منطقة جازان.