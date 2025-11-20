العوالي توقّع مشروعًا ضخمًا على كورنيش جازان خلال مشاركتها في سيتي سكيب
برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أعلنت شركة العوالي العقارية عن توقيع اتفاقية استثمار استراتيجية مع أمانة منطقة جازان لإطلاق مشروع نوعي متعدد الاستخدامات على كورنيش جازان، وذلك خلال اليوم الأول من معرض سيتي سكيب – أكبر حدث عقاري في العالم – المقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في ملهم.
ويمتد المشروع على مساحة 114,000 متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدّر بـ 200 مليون ريال سعودي، ليشكّل أحد أكبر مشاريع الواجهة البحرية في المنطقة. ويعكس المشروع توجه العوالي نحو استثمار المواقع الاستراتيجية وابتكار وجهات حضرية متعددة الاستخدامات، تضم مرافق ترفيهية وتجارية وخدمية، وتواكب تطلعات سكان المنطقة وزوارها.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز جاذبية كورنيش جازان كواجهة تنموية وسياحية واعدة، ودعم الحراك الاقتصادي في المنطقة، وخلق بيئة حضرية متكاملة تعكس هوية جازان وطموحاتها المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لنهج العوالي العقارية في تطوير مشاريع نوعية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. وقد رسّخت الشركة مكانتها كأحد أسرع المطورين نمواً في المملكة عبر مشاريع مؤثرة في الرياض وجدة ومكة، لتتوسع اليوم نحو مناطق جديدة وفي مقدمتها منطقة جازان.
وتؤكد الاتفاقية بين العوالي العقارية وأمانة منطقة جازان أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الإقليمية، وتحسين مستوى الخدمات الحضرية، وتوفير خيارات جديدة تسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة جازان كوجهة اقتصادية وسياحية واعدة على مستوى المملكة