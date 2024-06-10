"البسامي": المشاهد الإنسانية لرجال الأمن في الحج "مجردة وتلقائية"

من ناحية ثانية، قال مدير الأمن العام: العمل االأمني عمل متكامل ويقدم من بداية دخول الحجاج إلى أرض الوطن، وأن ‏المخاطر في كل عمل سواء تنظيمي أو أمني يراعى في أثناء إعداد الخطط نحلل هذه المخاطر ونراقب مستوى الاحتمالية والأثر، ونقيم موضوع المخاطر المحتملة، وما تقوم به القوات الأمنية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يعتبر عملًا استثنائيًا، ‏نظرًا لوجود الحشود المليونية التي لا يوجد هناك مكان ما في العالم مثلها، وهناك تعدد في النسك ما بين طواف وتصعيد ونفرة .