مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة

وكانت أسهم شركات ثمار، والأسماك، والشرقية للتنمية، وأنعام القابضة، وريدان، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات التعمير، والصقر للتأمين، والعبيكان للزجاج، ومبكو، والبابطين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(5.70%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومحطة البناء، وإس تي سي، وثمار، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.