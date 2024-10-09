رئيس هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي يزور الرياض لبحث شراكات استثمارية

من جهته، رحب الشيخ علي الطاحسي بالوفد الآسيوي، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا وإيجابيًا على مستوى الاتفاقات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الاستثمارية. وأشاد الطاحسي بالتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في السعودية بات أكثر جاذبية بفضل رؤية الأمير محمد بن سلمان التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد على مصدر دخل واحد.