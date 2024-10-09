رئيس هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي يزور الرياض لبحث شراكات استثمارية

حلّ رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي، السيد سوك هون يوون، ضيفًا على العاصمة السعودية الرياض لعقد عدة شراكات اقتصادية مع جهات سعودية ذات الصلة، وفتح مشاريع استثمارية جديدة. تأتي هذه الزيارة في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة تحت قيادة ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى لتهيئة بيئة استثمارية محفزة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
استضاف رجل الأعمال السعودي، الشيخ علي الطاحسي الزهراني، السيد سوك هون يوون وعددًا من رجال الأعمال الآسيويين في داره بالرياض مساء أمس الثلاثاء. وخلال اللقاء، تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وإمكانية عقد شراكات تعزز الاقتصاد المحلي وتسهم في توفير فرص عمل لأبناء الوطن.
من جهته، رحب الشيخ علي الطاحسي بالوفد الآسيوي، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا وإيجابيًا على مستوى الاتفاقات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الاستثمارية. وأشاد الطاحسي بالتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في السعودية بات أكثر جاذبية بفضل رؤية الأمير محمد بن سلمان التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد على مصدر دخل واحد.
تُعد هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي تحالفًا يضم كبرى الدول الآسيوية مثل اليابان، الصين، وكوريا الجنوبية، وهي دول بارزة على الساحة الاقتصادية العالمية، ما يجعل هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وآسيا.