"التويجري": تعزيز الاستجابة الإنسانية يخفف معاناة المتضررين بالصومال والسودان

وقال في كلمة خلال افتتاح اجتماع الشراكة الذي عقدته الأمانة العامة للمنظمة مع الفاعلين في ميدان الإنسانية تحت عنوان "معاً من أجل الإنسانية.. ظل الصومال يعاني من مشكلات بيئية منذ أمد بعيد: "إن "آركو" سبق أن أطلقت نداءين إنسانيين ناشدت فيه المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم ما يمكن تقديمه؛ من أجل إنقاذ المتضررين من جفاف الصومال وفيضانات السودان، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي؛ بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من كارثتي الجفاف في الصومال والسيول في السودان؛ ولشحذ الهمم وتعزيز التنسيق؛ من أجل استقطاب المساعدات اللازمة للمتضررين من الكارثتين.