مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في البوسنة والهرسك

وقد استُهل حفل افتتاح البرنامج بكلمة من سعادة الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن صالح الوشمي، أكّد فيها أن البرنامج يجسّد رؤية المجمع في خدمة اللغة العربية؛ بوصفها لغة معرفة وثقافة، مثمنًا ما تحظى به برامج المجمع من الدعم من صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود -حفظه الله- وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، ومنوّهًا بالتعاون المثمر مع سفارة المملكة العربية السعودية في سراييفو؛ لتيسير تنفيذ البرنامج، ومؤكدًا جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية وعلومها على المستوى العالمي؛ بما يحقق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.