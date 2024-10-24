إشارة زيت الفرامل.. "التجارة" تستدعي 16 ألف مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء "لاحتمالية عدم عمل الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل بالشكل الصحيح عند نقصان أو تسرب الزيت عن المستوى المطلوب دون معرفة قائد المركبة، مما قد يقلل من أداء الفرامل وزيادة خطر وقوع حادث".