إشارة زيت الفرامل.. "التجارة" تستدعي 16 ألف مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16002 مركبة من نوع شيفروليه "Tahoe / Suburban / Silverado LD"، وYukon / Yukon XL / Sierra LD" GMC"، وكاديلاك "Escalade / Escalade ESV"، لعامي 2023 - 2024؛ وذلك لسبب فني محتمل.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء "لاحتمالية عدم عمل الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل بالشكل الصحيح عند نقصان أو تسرب الزيت عن المستوى المطلوب دون معرفة قائد المركبة، مما قد يقلل من أداء الفرامل وزيادة خطر وقوع حادث".
وأشارت "التجارة" إلى أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال "Recalls.sa" والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.