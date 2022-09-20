نيويورك.. وزير الخارجية يرأس الجانب الخليجي في اجتماع الترويكا مع الصين

رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، ورأس الجانب الصيني مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.