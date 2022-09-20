نيويورك.. وزير الخارجية يرأس الجانب الخليجي في اجتماع الترويكا مع الصين

رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، ورأس الجانب الصيني مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.
وتطرق الاجتماع إلى عديدٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحضر الاجتماع من الجانب الخليجي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية بدولة قطر الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسن، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.