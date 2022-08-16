ارتفاع عدد الجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي للتخصصات عام 2022م إلى 7 جامعات

ويُعد تصنيف شنغهاي إحدى أهم ثلاث جهات للتصنيف، إضافة إلى كيو إس والتايمز اللذين رغم تباين معاييرهما إلا أن الجامعات السعودية حقّقت فيهما ارتفاعاً ملحوظاً بــ 16 جامعة في ‫تصنيف QS العالمي للجامعات 2023م مقارنةً بـ 9 جامعات في عام 2019م، و22 جامعة في ‫تصنيف "التايمز البريطاني" للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022م؛ مقارنةً بـ 3 جامعات سعودية في عام 2019م.