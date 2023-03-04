"البقمي" و"الشهراني" يزوران العميد طارق صالح بمقرّ قيادة قوات المقاومة الوطنية في عدن

من ناحية ثانية قام وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء سلطان البقمي، يرافقهما قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية؛ بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين؛ للوقوف على جاهزية القوات.