"إلغاء ربط القروض العقارية بالراتب وتغيير نسب الدين لـ 45 %".. خبير يقترح ويعدّد المزايا

اقترح خبير اقتصادي إلغاء ربط القروض العقارية بالرواتب، والاكتفاء بالرهن للعقار مع تغيير إجمالي نسبة الديون الاجمالية للدخل DBR إلى 45% بالحد الأقصى، موضحاً أن ذلك لحماية الأسر المستقرة في الإيجارات من الارتفاعات الضارّة والتي تأكل المدخرات أو تتسبّب في التراجع مالياً؛ ما يؤدي إلى تأخر أو انعدام فرص الحصول على مساكن بجانب إيجاد أسعار مناسبة لشرائح واسعة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وغير الربحي.