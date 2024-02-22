"ابن شريم": في يوم التأسيس نعتز بماضينا المجيد ونفاخر بإنجازات الحاضر

قال متعب بن بدر بن شريم أمير الفوج السادس والثلاثين بالحرس الوطني: تحتفل بلادنا الغالية حكومةً وشعباً بمناسبة وطنية مجيدة، نستذكر من خلالها تاريخ تأسيس الدولة السعودية على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- منذ ثلاثة قرون مضت، حيث وضع أسس كيان سياسي متين حقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وأصبحت الدرعية في ذلك اليوم عاصمة للدولة السعودية الأولى، ونواة لمشروع وحدث عظيم جمع الله به أبناء هذه الأرض الطاهرة من كل الجهات والمناطق، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.