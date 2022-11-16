تطوير للمباني تشارك في مؤتمر المقاولات الدولي بالرياض

ويستقطب المؤتمر أكثر من 1,000 مقاول ومهتم، وذلك في عدد من المواضيع ذات العلاقة بقطاع المقاولات التي تغطيها هذه النسخة من خلال عدة محاور؛ من بينها البناء الحضري، والمدن الذكية، والاستدامة وتكنولوجيا البناء.