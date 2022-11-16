تطوير للمباني تشارك في مؤتمر المقاولات الدولي بالرياض

تشارك شركة تطوير للمباني TBC في مؤتمر المقاولات الدولي الذي يعقد تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي 15 و16 من نوفمبر الحالي.
وتأتي مشاركة TBC في المؤتمر من خلال جلسة الاستدامة وطرق البناء الحديثة التي تعقد في اليوم الثاني للمؤتمر، ويستعرض فيها المهندس أحمد فهد عبدالرحمن بن هويمل المدير التنفيذي للإدارة الهندسية؛ جهود الشركة في تطوير المنشآت التعليمية باستخدام أحدث طرق البناء لتوفير بيئة تعليمية وفق أفضل المعايير الدولية.
ويجمع المؤتمر أكثر من 35 متحدثًا محليًّا ودوليًّا لمناقشة أحدث المعلومات والتجارب والتقنيات الخاصة بالبناء، وأيضًا تطوير قطاع المقاولات من خلال توفير مختلف الفرص لتمكين هذا القطاع الحيوي في المملكة وجميع دول العالم.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 1,000 مقاول ومهتم، وذلك في عدد من المواضيع ذات العلاقة بقطاع المقاولات التي تغطيها هذه النسخة من خلال عدة محاور؛ من بينها البناء الحضري، والمدن الذكية، والاستدامة وتكنولوجيا البناء.
يذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم في المملكة، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.