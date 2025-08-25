غدًا.. ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

يُذكر أن المزاد، منذ انطلاقته الأولى قبل أربعة أعوام، سجّل نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات وعدد الصقور المتداولة، حيث تجاوزت مبيعاته الإجمالية 29 مليون ريال، من خلاله بيع أكثر من 2300 صقر, وشهد بيع أغلى صقر من مزارع الإنتاج الدولية بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألفًا، وأغلى صقر من المزارع المحلية بسعر تجاوز 500 ألف ريال، في إنجاز يعكس مكانة المزاد وموثوقيته على المستوى العالمي.