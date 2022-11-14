"موهبة": 146 ألف طالب وطالبة يسجلون في "إبداع 2023"

وبيّنت المؤسسة أن أعداد المسجلين هذا العام، تعدّ الأكبر على مدار تاريخ أولمبياد إبداع منذ تدشينه بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم قبل 13 عامًا، مشيرةً إلى أن أعداد طلاب المرحلة المتوسطة في الصفوف من الأول إلى الثالث متوسط، الذين سجّلوا في أولمبياد 2013، بلغ 71082 طالبًا وطالبةً، بنسبة 52% للبنات و48% للبنين، فيما بلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية في الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي المسجلين في الأولمبياد هذا العام 75109 طلاب وطالبات، بنسبة 52% للبنات و48% للبنين.