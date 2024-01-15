تخفيض سقف "الاستقدام".. "الموارد" تراجع الأسعار دورياً وتضبط المخالفين

ووجهت الوزارة الشركات والمكاتب المُرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، بما يتناسب مع جميع الأفراد، ليبلغ بذلك الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.500 ريال، ومن بوروندي 7.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال، وذلك غير شامل قيمة الضريبة المضافة، حيث يأتي ذلك في إطار تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل.