قرابة 1600 مستفيد من دورات وبرامج "مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية"

وتشمل البرامج والدورات التي تنفّذها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية: (لغة برايل، أساسيات الحاسب الآلي، دورة في الأمن السيبراني، مهارات اللغة الإنجليزية، صناعة سخانات الشاي، صناعة أكواب الفخار، تعلم حياكة خيط ولوح، القني الكفيف، كرة الهدف، النحات الصغير، كرة الجرس، كرة الهدف للمكفوفين وعدد من البرامج الأخرى الثقافية والترفيهية)، كذلك تم تنفيذ برنامج "اسألني" للمكفوفين، إلى جانب دورة صناعة العطور ودورة أساسيات الطبخ والعناية الشخصية، في إطار تأهيل المرأة الكفيفة.