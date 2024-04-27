قرابة 1600 مستفيد من دورات وبرامج "مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية"

نفّذ مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية موجهةً لمستفيدي ومستفيدات المؤسسة من ذوي الإعاقة البصرية.
وبلغ عدد الدورات (١٣١) دورة استفاد منها ١٥٩٣ متدرباً من ذوي الإعاقة البصرية، كما أقام المركز عدد ١٦٢ ورشة عمل استفاد منها ٨٠٠ من ذوي الإعاقة البصرية، بهدف تأهيلهم وتدريبهم ودعمهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتمكنهم من الانخراط في الحياة العامة ليصبحوا أعضاءً نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.
وتشمل البرامج والدورات التي تنفّذها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية: (لغة برايل، أساسيات الحاسب الآلي، دورة في الأمن السيبراني، مهارات اللغة الإنجليزية، صناعة سخانات الشاي، صناعة أكواب الفخار، تعلم حياكة خيط ولوح، القني الكفيف، كرة الهدف، النحات الصغير، كرة الجرس، كرة الهدف للمكفوفين وعدد من البرامج الأخرى الثقافية والترفيهية)، كذلك تم تنفيذ برنامج "اسألني" للمكفوفين، إلى جانب دورة صناعة العطور ودورة أساسيات الطبخ والعناية الشخصية، في إطار تأهيل المرأة الكفيفة.
وأوضح مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني، أنه "رغم التحديات التي تواجه المكفوفين والكفيفات في المجتمع إلا أن لديهم قدرًا كبيرًا من الإصرار والعزيمة لإظهار قدراتهم ومواهبهم، لافتاً إلى أن مثل هذه الدورات والبرامج، تساعدهم على اكتشاف واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تلك التحديات".
وأضاف الشمراني؛ أن "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، تقدم الدورات والبرامج طوال العام للمكفوفين والكفيفات؛ لتوفير دورات مهارية معززة لقدراتهم وتساعدهم على إدارة أمور حياتهم تبدأ من النواحي الشخصية وتنتهى بأمورهم الدراسية والعملية، حيث تشمل الحاسب الآلي واستخدام أجهزة برايل سينس ودورات الفنون التشكيلية، وخاصة التي تتناسب منها مع قدراتهم".