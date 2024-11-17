حرمان واسترداد.. "حساب المواطن" يتوعد من يقدم معلومات مضللة للحصول على الدعم

توعّد برنامج حساب المواطن كل من يقدم معلومات مضللة، أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، بتطبيق المادة 20 بحقه.
وأكد البرنامج أن المادة 20 تطبق بحق كل من: قدم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو قام بإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم سواءً في طلب الدعم أم في غير ذلك.
وتنص المادة 20 من لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن: "إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيتم بحقه تطبيق المادة 20 (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معاً".
وأوضح برنامج حساب المواطن، أن المعلومة تُعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة؛ إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي.