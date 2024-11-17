حرمان واسترداد.. "حساب المواطن" يتوعد من يقدم معلومات مضللة للحصول على الدعم

وتنص المادة 20 من لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن: "إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج ‎حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيتم بحقه تطبيق المادة 20 (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معاً".