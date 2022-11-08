شاهد.. تجهيزات وإحصائيات تعكس العناية بمشروع الطفولة المبكرة بتعليم شقراء

واكبت إدارة التعليم توجهات الوزارة في مشروع الطفولة المبكرة، من خلال التوسع في فصول إسناد تدريس الطلاب للمعلمات، حيث تجاوزت نسبة الإسناد 78‎% بنمو بلغ 59‎% عن العام الماضي مما يعكس الجهود التي بذلت في سبيل تطبيق المشروع في أكبر عدد من مدارس إدارة التعليم، وصولاً لتحقيق المستهدف وهو 100 ٪ بداية العام الدراسي القادم.