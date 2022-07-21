القيادة تهنئ الرئيس غوستافو فرانسيسكو لفوزه في الانتخابات الرئاسية لكولومبيا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.