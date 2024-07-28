أمير القصيم يدشّن أعمال سكرتارية الخيل بإمارة المنطقة

دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، أعمال سكرتارية الخيل بإمارة المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للسكرتارية، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية بالمنطقة.
وأكد أمير القصيم أهمية سكرتارية الخيل التي ستكون داعمة لرياضة الفروسية بالمنطقة، وجميع الرياضات المرتبطة بالخيل، ومرجعية لهذه الرياضة الأصيلة.
وقال: إن المنطقة تتميز بوجود عدد كبير من مرابط الخيل والملاك؛ بقرابة 300 مربط، سجلت أرقامًا قياسية في سباقات الفروسية بميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة، خلال ثلاثة مواسم متتالية.
ووجّه الأمير "فيصل بن مشعل" أمانة المنطقة بالعمل على تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بميادين الفروسية، بما يكفل تهيئة البنية التحتية لهذه الرياضة، وتمكين هواة هذه الرياضة الأصيلة بممارستها بالمكان المناسب لها.
كما أوضح أن هذا الاجتماع يأتي للاستماع إلى آراء الجميع وبذل الجهود لتذليل جميع التحديات ومساندة جميع ملاك الخيل والمهتمين برياضة الفروسية، مؤكدًا تنمية الجوانب المرتبطة بالخيل من خلال تأسيس جمعية تعاونية تدعم جميع البرامج المرتبطة بالخيل، وتعزيز الجوانب التدريبية للمهتمين برياضة الخيل من أبناء وبنات الوطن.