بالمنظار الجراحي.. مستشفى الملك فهد الجامعي ينجح باستئصال ديسك فقرات قطنية

نجح فريق طبي في وحدة العمود الفقري بقسم العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في إجراء عملية نوعية هي الأولى في المنطقة الشرقية التي تعد إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات الطبية بالجامعة، تمثل في استئصال جزئي لديسك في الفقرات القطنية، باستخدام المنظار الجراحي محدود التداخل.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور دخيل الدخيل: هذا النوع من العمليات يُعد أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في جراحة العمود الفقري، وإن إجراء العملية الجراحية وفقًا لهذه الطريقة، يجعل الجرح أصغر حجمًا، وذلك من خلال جرح صغير بمقدار نصف سنتيمتر مع حدوث ألم بسيط جدًا للمريض، وهذه التقنية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة لعلاج مرضى الديسك.