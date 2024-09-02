بالمنظار الجراحي.. مستشفى الملك فهد الجامعي ينجح باستئصال ديسك فقرات قطنية

نجح فريق طبي في وحدة العمود الفقري بقسم العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في إجراء عملية نوعية هي الأولى في المنطقة الشرقية التي تعد إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات الطبية بالجامعة، تمثل في استئصال جزئي لديسك في الفقرات القطنية، باستخدام المنظار الجراحي محدود التداخل.