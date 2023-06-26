ضيوف خادم الحرمين يزورون معرض الوحي في مكة المكرمة

وفي ختام الزيارة، أشاد الضيوف بالمعرض وما يمثله على بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنين دور الوزارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، مؤكدين أن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليس بغريب عليها فالمملكة تقوم على العناية بالإسلام والمسلمين.