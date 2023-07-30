"حقوق الإنسان" تناقش أهمية النشاط البحثي والإعلامي في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ونوه نائب رئيس الهيئة الدكتور هشام آل الشيخ في كلمة افتتح بها الجلسة الحوارية التي حضرها عدد من ممثلي الجهات المختصة والمتخصصين في المجالات التعليمية والإعلامية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني، بما أولته قيادة المملكة من اهتمام كبير بحقوق الإنسان في المملكة، وتبنيها للعديد من الإصلاحات التي كان لها دورٌ في تعزيز مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، مشيراً إلى انعقاد هذه الجلسة الحوارية وتبني الهيئة لانعقادها يأتي في إطار حرصها على تنمية الوعي ومضاعفة الجهود في هذا الصدد، مبيناً أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على خطورة جرائم الإتجار بالأشخاص والسبل المثلى لمكافحتها والتجارب والممارسات الجيدة في هذا الجانب.