رابطة العالم الإسلامي تشيد بجهود السعودية في إجلاء رعايا الدول الصديقة من السودان

وتقدَّم الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة - بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، ومتابعتهما المباشرة لعملية إجلاء الرعايا العالقين في السودان من جراء النزاع المسلح، حتى وصولهم بسلامٍ وأمانٍ إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير متطلباتهم كافةً تمهيدًا لمغادرتهم إلى أوطانهم.