معرض الدفاع العالمي.. "كفاءة الإنفاق" تعزز الشراكة مع القطاعات العسكرية والأمنية

شاركت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في معرض الدفاع العالمي 2024، بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعكس دورها وتوجهها الاستراتيجي وشراكتها الفاعلة مع الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات الوطنية، إذ أعدت جناحاً يعزز جهود وإنجازات الجهات الحكومية في تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية وأبرز المنهجيات التي تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية على ترسيخها، إلى جانب (2947) مشروعاً رأسمالياً مضمنة وموزعة على (3) محافظ مشاريع رأسمالية، كما يتم متابعة حالة ما يقارب (600) عقد تشغيلي في منصة الهيئة للأصول والمرافق للقطاعات العسكرية والأمنية، وذلك لضمان استدامة خدمات المشاريع بعد تنفيذها.
وشملت الشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مراجعة كرّاسات الشروط والمواصفات ذات الطابع العسكري والأمني، ومشاركة أبرز ممارسات الشراء الاستراتيجي، وإنشاء الأدلة الاسترشادية لتحديد فرص كفاءة الإنفاق.
وتعاونت الهيئة مع وزارة الحرس الوطني في مبادرات نوعية مثل "الرعاية طويلة الأجل"؛ بهدف تطبيق الممارسات المثلى في هذا المجال، ومراجعة آلية العمل والأنظمة المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية التخصصية، ومبادرة الاستغناء عن "رسوم الطيف الترددي الفائض عن الحاجة", وطرح منافسات للقطاع الخاص لتقديم خدمة الرعاية الصحية التخصصية، وشمل تعاون الهيئة مع وزارة الحرس الوطني على أتمتة عملية طلب إصدار التصاريح وتقديم طلبات الزيارة من خلال منصة إلكترونية، إضافةً إلى خدمة "تأكيد" المعنية بإدارة نتائج الفحوصات ونتائج الحالات الحرجة في جميع المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وتبني نظام المراسلات الإدارية الذي يوفر منهجية سريعة وفعّالة للتتبع والاستجابة من خلال أتمتة دورة حياة المراسلات الداخلية والخارجية وأرشفتها في مستودعات آمنة.
وضمن جهود الهيئة وتعاونها مع القطاعات العسكرية والأمنية أطلقت المديرية العامة للسجون خدمة العيادات الافتراضية للنزلاء والتي تقدم الخدمات الطبية لنزلاء السجون عن بعد عبر غرف مهيئة ومخصصة يتم فيها الاتصال المرئي المباشر مع الأطباء خارج السجن، حيث تسهم العيادات الافتراضية في تحسين صحة النزلاء عبر خدماتٍ خمس أساسية، إضافةً إلى الاستشارات الطبية عن بعد، وإعادة صرف الأدوية وتقديم البرامج الوقائية، فضلًا عن التعليم الطبي للنزلاء والممارسين الصحيين بالمركز الصحي داخل السجون ومتابعة الحالات المستقرة.
وشهدت أيام المعرض توقيع هيئة كفاءة الإنفاق مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، للتعاون في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وفي المبادرات والبرامج المعتمدة، ومواءمة الأهداف ورفع جودة المشروعات، وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة.
وشهد جناح الهيئة زيارة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، والمدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة.