معرض الدفاع العالمي.. "كفاءة الإنفاق" تعزز الشراكة مع القطاعات العسكرية والأمنية

شاركت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في معرض الدفاع العالمي 2024، بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعكس دورها وتوجهها الاستراتيجي وشراكتها الفاعلة مع الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات الوطنية، إذ أعدت جناحاً يعزز جهود وإنجازات الجهات الحكومية في تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية وأبرز المنهجيات التي تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية على ترسيخها، إلى جانب (2947) مشروعاً رأسمالياً مضمنة وموزعة على (3) محافظ مشاريع رأسمالية، كما يتم متابعة حالة ما يقارب (600) عقد تشغيلي في منصة الهيئة للأصول والمرافق للقطاعات العسكرية والأمنية، وذلك لضمان استدامة خدمات المشاريع بعد تنفيذها.