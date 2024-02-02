شاهد من تايوان.. طلاب وطالبات المملكة يتميزون ويحصدون 9 جوائز بـ"تايسف 24"

وفاز طلبة المملكة بـ7 جوائز كبرى بحصولهم على مراكز متقدمة من الثاني إلى الرابع في مجالات الهندسة، والهندسة البيئية، والطب والحياة، والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة، بالإضافة إلى جائزتين خاصتين في الإنجاز في مجالي الفيزياء والفلك، وفي علوم الحاسب، حيث حققت الطالبة كادي جمال البوعبيد من مدارس الأنجال بإدارة تعليم الأحساء المركز الثاني في مجال الهندسة، والطالبة غلا تركي المعبدي من الثانوية الخامسة بإدارة تعليم جازان المركز الثاني في مجال الهندسة، فيما حققت الطالبة يارا عبدالله الوادعي من مدارس منارات الرياض بإدارة تعليم الرياض المركز الثالث في مجال الهندسة، وكذلك الطالبة أريج عبدالله القرني من مدارس البتول بإدارة تعليم مكة حققت المركز الثالث في مجال الطب والحياة، وحققت الطالبة نورة ماجد القرعاوي من مدارس الجامعة بإدارة تعليم المنطقة الشرقية المركز الثالث في مجال الكيمياء.