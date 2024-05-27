رابطة العالم الإسلامي ترحب بجهود المملكة والنرويج لحصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة

وثمّن الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صادر اليوم، الجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركائها الدوليين، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة، منوهًا بما تَضَمنه الاجتماع من مناقشة للخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل، يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.