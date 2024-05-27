رابطة العالم الإسلامي ترحب بجهود المملكة والنرويج لحصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة

رحّبت رابطة العالم الإسلامي بانعقاد الاجتماع الوزاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله) ومملكة النرويج (ممثلة في وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي)، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز جهود تنفيذ حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمّن الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صادر اليوم، الجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركائها الدوليين، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة، منوهًا بما تَضَمنه الاجتماع من مناقشة للخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل، يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية ما صدر عن الاجتماع حيال دعم الجهود الدولية الرامية لتطبيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وجميع الإجراءات والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية بشكل كافٍ وآمن لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.