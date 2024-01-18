317 مليون مجموعة جينية.. "كاوست" تُصدر أكبر فهرس مفتوح المصدر للميكروبات البحرية في العالم

وأضاف دوارتي: "الفهرس يوثّق 317 مليون مجموعة جينية، تُمَثل فقط أول الغيث من مكتبة القدرات الوظيفية الضخمة التي تراكمت على مدى التاريخ التطوري الطويل للحياة في المحيط، ومن المرجّح أن تُسهِم المشاريع التي تركز على أخذ العينات والتسلسل الجينومي الواسع للموائل التي لم تتم دراستها في المحيط؛ بما في ذلك الكائنات الحية مثل: المرجان والأعشاب البحرية غير المدرجة في هذه الدراسة، والتي من المعروف أنها تستضيف أعدادًا كبيرة من الأنواع الميكروبية، وتكشف عن عدد أكبر من الجينات من تلك المدرجة في فهرس الجينات الأولى هذا".