"أسواق التميمي" تختتم العام الجاري بافتتاح فروع جديدة في "الرياض" و"الدمام"

تطبيقاً لرؤيتها الطموحة في خدمة مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عبر تزويدهم بمنتجات غذائية عالية الجودة ذات أسعار معقولة، نجحت أسواق التميمي في افتتاح 24 فرعاً هذا العام موزعة على مناطق متفرقة في أحياء سكنية ومراكز خدمية وتجارية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ليصل المجموع الكلي لفروعها إلى 103 فرعاً في المملكتين، إذ اختتمت هذا الأسبوع نجاحها البارز بتدشين فروع جديدة في مدينتي الرياض والدمام، بحضور نائب رئيس مجموعة التميمي فواز التميمي، والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي، و المدير العام لتطوير الأعمال بشركة ميتسوي اليابانية تاكاو أتاو.
وتميزت الفروع الجديدة بوقوعها في مواقع سكنية لخدمة الأحياء والشقق السكنية المنتشرة على امتداد وأطراف طُرقات المناطق المحيطة بها، حيث يحتل فرع الرياض الجديد موقعاً فريداً على شارع جابر الأحمد الصباح، فيما يتميز فرع حي ضاحية الواجهة المعروف بالعروبة -فرعها الأحدث في مدينة الدمام- بقربه من طريق الدمام-الرياض السريع، علاوة على مساحته الشاسعة التي تصل إلى 2423 متر مربع، وسيخدم كلا الفرعين قاطني وزوار المنطقتين من خلال خدمةClick&Collect التي تتيح لهم التسوق من منافذ البيع الإلكترونية للشركة واستلامها لاحقاً من أقرب متجر، علاوة على التمتع بمنتجات "أسواق التميمي" الحصرية التي تحرص الشركة على استيرادها وتوفيرها من موزعين محليين وخارجيين لضمان تعبئة أرفف المتاجر الجديدة اللذين يفتحان أبوابهما على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبد العزيز التميمي عن فخره بمد اسم "أسواق التميمي" في مدينتي الرياض والدمام المصنفتان كمدن ذات مراكز ثقل خدمي وتجاري على مستوى المملكة العربية السعودية، آملاً أن تكثف الشركة جهودها لخدمة المملكة وشعبها عبر خطو المزيد من الخطوات المتوافقة مع المساعي المشتركة في تعزيز كفاءة قطاع سوق المنتجات الغذائية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في هذا المجال.
من جانبه، دعا المدير العام لأسواق التميمي بوبي راجيندران " عملاء الشركة لمتابعة أخبار "أسواق التميمي" التي يتم تحديثها بشكل متجدد في موقع الشركة الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من العروض والمزايا النوعية، أبرزها العروض الحصرية التي تم تطبيقها بمناسبة الافتتاحات الجديدة. كما سلط "راجيندران" الضوء على تطبيق "ثماري" الذي يوفر ميزة احتساب فوري لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن الشراء من خلالها أو التبرع بها لجهات خيرية موثوقة.