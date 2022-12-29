"أسواق التميمي" تختتم العام الجاري بافتتاح فروع جديدة في "الرياض" و"الدمام"

وتميزت الفروع الجديدة بوقوعها في مواقع سكنية لخدمة الأحياء والشقق السكنية المنتشرة على امتداد وأطراف طُرقات المناطق المحيطة بها، حيث يحتل فرع الرياض الجديد موقعاً فريداً على شارع جابر الأحمد الصباح، فيما يتميز فرع حي ضاحية الواجهة المعروف بالعروبة -فرعها الأحدث في مدينة الدمام- بقربه من طريق الدمام-الرياض السريع، علاوة على مساحته الشاسعة التي تصل إلى 2423 متر مربع، وسيخدم كلا الفرعين قاطني وزوار المنطقتين من خلال خدمةClick&Collect التي تتيح لهم التسوق من منافذ البيع الإلكترونية للشركة واستلامها لاحقاً من أقرب متجر، علاوة على التمتع بمنتجات "أسواق التميمي" الحصرية التي تحرص الشركة على استيرادها وتوفيرها من موزعين محليين وخارجيين لضمان تعبئة أرفف المتاجر الجديدة اللذين يفتحان أبوابهما على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.