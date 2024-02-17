خلفًا للراشد.. "الحميدي" رئيسًا تنفيذيًّا لبنك التنمية الاجتماعية

بدوره تقدّم الحميدي بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأعضاء؛ على ثقتهم، راجيًا أن ينهض بمسؤولياته على أكمل وجه. كما توجّه بشكر خاص إلى الرئيس التنفيذي السابق إبراهيم بن حمد الراشد، على جهوده ومبادراته الرائدة في تطوير البنك ونمو أعماله وخدماته التمكينية للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والتخطيط المالي، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي.