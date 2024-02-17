خلفًا للراشد.. "الحميدي" رئيسًا تنفيذيًّا لبنك التنمية الاجتماعية

أصدر مجلسُ إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أكبر بنك تنموي شامل في المنطقة؛ قرارًا بتعيين المهندس سلطان الحميدي رئيسًا تنفيذيًّا للبنك.
جاء ذلك بعد انعقاد اجتماع المجلس برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ حيث يأتي تعيين الحميدي خلفًا للرئيس التنفيذي السابق إبراهيم بن حمد الراشد.
وشغل سلطان الحميدي منصبَ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في البنك منذ عام 2019.
ويأتي التعيين في إطار استراتيجية البنك الواعدة بتعزيز النمو والتركيز على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إلى جانب التركيز على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات الإلكترونية والتقنيات المالية الحديثة، وتصدير المنتجات والخدمات الريادية، وكذلك تحفيز الامتياز التجاري ومساحات العمل المشتركة.
ويتمتّع سلطان الحميدي بخبرة عميقة تمتدّ لسنوات طويلة، في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل البنوك والاتصالات والطاقة؛ إذ تولّى مناصب قيادية مرموقة في بنك الجزيرة ومصرف الراجحي، إضافة إلى مجموعة stc، والشركة السعودية للكهرباء. ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وشهادة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
بدوره تقدّم الحميدي بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأعضاء؛ على ثقتهم، راجيًا أن ينهض بمسؤولياته على أكمل وجه. كما توجّه بشكر خاص إلى الرئيس التنفيذي السابق إبراهيم بن حمد الراشد، على جهوده ومبادراته الرائدة في تطوير البنك ونمو أعماله وخدماته التمكينية للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والتخطيط المالي، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: أبدأ اليوم مع زملائي في البنك رحلة جديدة من الإنجاز والتمكين وتوسع أعمال البنك ودوره التنموي والريادي".
يذكر أن الحميدي من المواهب القيادية الوطنية البارزة، ويتمتّع بمهارات تنفيذية ومعرفية، تدعم العمل بروح الفريق، وتحفز على الالتزام بإنجاز المشاريع والاستحقاقات في مواعيدها في إطار استراتيجي تنموي. كما حقّق إنجازات فارقة في تنويع المنتجات وقنوات البيع وتطوير قطاع الأعمال.