"العمودي": 10 أسباب تدفع المشاريع والشركات الناشئة لبناء العلامة التجارية

وسلط الضوء على 10 أسباب تدفع المشاريع والشركات الناشئة للاهتمام ببناء العلامة التجارية في مرحلة البدء والنمو بدءًا بأن العلامة التجارية تعد أحد الأصول القيمة للغاية للمنشأة إذ يتم تقييمها اقتصاديًا، فضلًا عن دورها في إبراز التميز مقارنة بالمنافسين، ودورها في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتحقيق ولاء العملاء، علاوة على تحويل العملاء كمسوقين، إلى جانب استقطاب عملاء جدد، فضلًا عن حماية الحقوق الملكية الفكرية للمؤسسين وكذلك للجمهور، وأيضا تعزيز المكانة في الأسواق وتسهيل الدخول للأسواق الجديد، وتسهيل وتنويع أساليب النمو من خلال منح الامتياز التجاري "الفرانشايز"، إلى جانب دورها الكبير في تحقيق أرباح دائمة ومستدامة، وأخيرًا تعظيم الحصة السوقية للمنشأة.