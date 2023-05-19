"العمودي": 10 أسباب تدفع المشاريع والشركات الناشئة لبناء العلامة التجارية

نظمت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة في مركز دعم المنشآت ورشة عمل بعنوان "صناعة العلامة التجارية واستثمارها" قدمها المستشار والمدرب في ريادة الأعمال أحمد علي العمودي؛ بهدف تطوير وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت الورشة عدة محاور؛ أبرزها مفهوم العلامة التجارية والاستثمار فيها، وعناصرها وعوامل نجاحها، إلى جانب الحديث عن فاعلية الاستثمار في العلامة التجارية، واستراتيجيات بناء علامة تجارية مع استعراض جملة من التوصيات والاقتراحات في المجال، فضلًا عن إبراز أشهر العلامات التجارية السعودية.
وتحدث "العمودي" عن العديد من الإحصائيات التي تشير إلى أن العلامة التجارية تعد أصلًا بالغ الأهمية للنمو، فضلًا عن الإقبال الكبير من المستهلكين في التعامل والإقبال على العلامات التجارية المألوفة لديهم ومعرفتهم بقيمها الأمر الذي يزيد نموها في السوق، مستعرضًا ارتفاع نشاط إيداع وتسجيل العلامات التجارية عالميًا ومحليًا.
وقال: صناعة العلامة التجارية تتمثل في عمليات تكوين وتعزيز معرفة المجتمع حول المنشأة وثقافتها إلى جانب منتجاتها أو خدماتها، مبينًا أن ذلك يتم عبر جملة عناصر وأساليب اتصالية تساعد المنشأة على التميز والانتشار في الأسواق وتحقيق التقدم على المنافسين، والمساهمة في بناء قاعدة عملاء وسفراء مخلصين.
وتناول دوافع اهتمام أصحاب المشاريع ببناء العلامات التجارية حيث تعتبر العلامة التجارية المميزة استراتيجية لتقديم المنتج أو الخدمة للعملاء والمنافسة مع المنتجات أو الخدمات المشابهة. وكذلك أداة للمنافسة في السوق، فضلًا عن زيادة القيمة السوقية للمنشأة، وعدها فرصة للنمو والتوسع في الأسواق.
ودعا إلى بناء استراتيجية خاصة بالعلامة التجارية، والعمل على توافق الاستراتيجية التسويقية، وتركيزها على تعظيم قيمة العلامة التجارية في السوق، ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية طويلة الأجل، وتتضمن جميع القنوات والأساليب الاتصالية.
كما دعا "العمودي" رواد ورائدات الأعمال إلى الاهتمام بقياس فاعلية الاستثمار في العلامة التجارية من خلال دراسة وتحليل رد فعل العملاء الدائمين أو المحتملين واستطلاع العملاء المحتملين، وقياس حجم البحث عبر شبكة الإنترنت وكذلك التفاعل في منصات التواصل الاجتماعي، وقياس وعي الجمهور بالعلامة وتفضيلهم لها، إلى جانب التنبؤ بنسبة اكتساب العملاء الجدد، وتحليل معدل الاحتفاظ بالعملاء والعائد مقابل الميزانية التسويقية، فضلًا عن الأثر الاجتماعي المتحقق في المجتمع.
وسلط الضوء على 10 أسباب تدفع المشاريع والشركات الناشئة للاهتمام ببناء العلامة التجارية في مرحلة البدء والنمو بدءًا بأن العلامة التجارية تعد أحد الأصول القيمة للغاية للمنشأة إذ يتم تقييمها اقتصاديًا، فضلًا عن دورها في إبراز التميز مقارنة بالمنافسين، ودورها في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتحقيق ولاء العملاء، علاوة على تحويل العملاء كمسوقين، إلى جانب استقطاب عملاء جدد، فضلًا عن حماية الحقوق الملكية الفكرية للمؤسسين وكذلك للجمهور، وأيضا تعزيز المكانة في الأسواق وتسهيل الدخول للأسواق الجديد، وتسهيل وتنويع أساليب النمو من خلال منح الامتياز التجاري "الفرانشايز"، إلى جانب دورها الكبير في تحقيق أرباح دائمة ومستدامة، وأخيرًا تعظيم الحصة السوقية للمنشأة.