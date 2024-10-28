أمير عسير يُدشّن 87 مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تجاوزت 5.2 مليار ريال

وأضاف أنه لإيصال المياه للمستفيدين في محافظة النماص، عززت الشركة منظومتها لنقل المياه وتوزيعها في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع خط نقل المياه من محطة التنقية على سد ترجس إلى النماص بطول يزيد على (19) كيلو متراً طولياً، وإنشاء خزانين بسعة إجمالية بلغت (11,000) ألف متر مكعب، ومحطة ضخ بسعة إجمالية تبلغ (25,000) متر مكعب يومياً، ومحطة توزيع بتكلفة إجمالية تجاوزت (79.3) مليون ريال.