أمير عسير يُدشّن 87 مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تجاوزت 5.2 مليار ريال

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير (14) مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تجاوزت (1.7) مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لـ (73) مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تجاوزت (3.5) مليارات ريال، وذلك لخدمة سكان المنطقة، ودعماً لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
وفي التفاصيل، رفع الأمير تركي بن طلال شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله – على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية في المنطقة.
من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن أول هذه المشاريع نفذته الهيئة السعودية للمياه لاستبدال التقنية والأصول ذات العمر الافتراضي المنتهي في محطة (الشقيق 1) بتكلفة تجاوزت (1.4) مليار ريال، وذلك لإنتاج المياه المحلاة بطاقة استيعابية تبلغ (400) ألف متر مكعب في اليوم.
وقال "الفضلي":" لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، ورفع الكفاءة التشغيلية نفذت الشركة (6) مشاريع شملت مد خطوط وشبكات نقل المياه بأقطار مختلفة مجموع أطوالها أكثر من (302) كيلو مترٍ طولي، وتطوير واستبدال مضخات قائمة، وتنفيذ غرف صمامات التحكم بالضغوط والتدفقات في خزانات التوزيع اليومية في عدة أحياء بمدينة أبها، ومحافظات وقرى تابعة للمنطقة، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (134) مليون ريال" .
وأضاف أنه لإيصال المياه للمستفيدين في محافظة النماص، عززت الشركة منظومتها لنقل المياه وتوزيعها في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع خط نقل المياه من محطة التنقية على سد ترجس إلى النماص بطول يزيد على (19) كيلو متراً طولياً، وإنشاء خزانين بسعة إجمالية بلغت (11,000) ألف متر مكعب، ومحطة ضخ بسعة إجمالية تبلغ (25,000) متر مكعب يومياً، ومحطة توزيع بتكلفة إجمالية تجاوزت (79.3) مليون ريال.
وأشار إلى أنه لتعزيز مصادر المياه في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة فقد انتهت الشركة من تنفيذ مشروع استكمال محطة تنقية المياه على سد وادي تندحة بطاقة إنتاجية تبلغ (16,800) متر مكعب يومياً وخزاناً تشغيلياً بسعة تبلغ (12,500) متر مكعب، ومبنى لنظم التحكم، ومشروع لتنفيذ خط ناقل للمياه من محطة سد وادي تندحة إلى خزانات الرونة بطول تجاوز (19) كيلو متراً طولياً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (77,4) مليون ريال.
وذكر الوزير "الفضلي" أنه لدعم الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في المنطقة نفذت الشركة شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة، وبأطوال تجاوزت (8.7) كيلو مترات طولية في (6) أحياء بمحافظ تثليث، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (9.2) ملايين ريال.
وأبان أن الوزارة نفذت مشروع إنشاء مرفأ الصيادين الحرفيين بمركز القحمة بمنطقة عسير (المرحلة الأول)، حيث يحتوي على (4) أرصفة عائمة تستوعب (136) قارباً صغيراً، وذلك بتكلفة تجاوزت (27) مليون ريال، مضيفاً أن صندوق التنمية الزراعة نفذ مشروع إنشاء مبنى فرع الصندوق بمنطقة عسير في مدينة أبها بكلفة تبلغ نحو (7) ملايين ريال.
وقال إن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفذ مشروعين تبلغ تكلفتهما نحو (29) مليون ريال، تضمنت إعادة تأهيل غابات جبل غلامة في محافظة تنومة بتكلفة تجاوزت (4) ملايين ريال.
وأوضح أن أمير منطقة عسير وضع حجر أساس (73) مشروعاً في المنطقة تجاوزت تكلفتها (3.5) مليار ريال، منها مشروعين بدأت المؤسسة العامة للري في تنفيذهما بكلفة تجاوزت (393.4) مليون ريال، إضافة إلى (57) مشروعاً مائياً وبيئياً ستنفذها شركة المياه الوطنية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو (3) مليارات ريال، فيما ستنفذ الوزارة مشروعين بتكلفة تجاوزت (79) مليون ريال، كما سينفذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (5) مشاريع في المنطقة بتكلفة تتجاوز (61.6) مليون ريال، كما سينفذ مشاريع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر (7) مشاريع بتكلفة (75.9) مليون ريال.
وأكد أن هذه المشروعات النوعية تم تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق إستراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها .