تعزيزاً للروابط المجتمعية.. "إل جي" و "شاكر" تتبرعان بمجموعة مكيفات للمساجد المحلية

وفي هذا الصدد، قال يونجسيك تشانغ، المسؤول عن شؤون أعمال حلول التكييف لدى إل جي بمنطقة الشرق الأوسط: "تلتزم إل جي ومجموعة شاكر بتحسين الحياة اليومية للمجتمعات التي نعمل فيها، ونرى أن المساعدة في تحسين بيئة المساجد التي تعد أساساً للعبادة، هو جزء أساسي من هذا الالتزام. ونأمل من خلال توفير أحدث مكيفات إل جي أن نقدم ملاذاً مريحاً للمصلين الذين يزورون هذه المساجد".