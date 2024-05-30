تعزيزاً للروابط المجتمعية.. "إل جي" و "شاكر" تتبرعان بمجموعة مكيفات للمساجد المحلية

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس بالشراكة مع الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" في خطوة رائعة لتعزيز التفاعل والدعم المجتمعي بالمملكة العربية السعودية عن تبرعها السخي بمكيفات لمسجدين رئيسيين في المنطقة بهدف ضمان راحة المصلين.
وتفصيلاً، تعد هذه المبادرة جزءاً من التزام "إل جي" و مجموعة شاكر المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وجهودهما لتعزيز الأثر الإيجابي داخل المجتمعات المحلية.
وتأتي هذه المساهمة في الوقت المناسب لأنها تتزامن مع أشهر الصيف الحارة القادمة، لتضمن قدرة المصلين على أداء صلواتهم في بيئة أكثر راحة.
وفي هذا الصدد، قال يونجسيك تشانغ، المسؤول عن شؤون أعمال حلول التكييف لدى إل جي بمنطقة الشرق الأوسط: "تلتزم إل جي ومجموعة شاكر بتحسين الحياة اليومية للمجتمعات التي نعمل فيها، ونرى أن المساعدة في تحسين بيئة المساجد التي تعد أساساً للعبادة، هو جزء أساسي من هذا الالتزام. ونأمل من خلال توفير أحدث مكيفات إل جي أن نقدم ملاذاً مريحاً للمصلين الذين يزورون هذه المساجد".
وأضاف السيد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر: "إننا ملتزمون في شاكر بإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال شراكتنا مع إل جي، نفتخر بدعمنا لتحسين هذه المساجد، لنضمن راحة وسكينة المصلين خلال تأدية عبادتهم.
وتعكس هذه المبادرة التزامنا برد الجميل وتعزيز الارتباط داخل المملكة."
وتم التبرع بالشراكة مع مجموعة شاكر وجمعية العناية بالمساجد وخدماتها "مآذن" المخصصة لصيانة وتحسين مرافق المساجد في جميع أنحاء البلاد، وهي مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتشمل مهمتهم تقديم الخدمات الشاملة والصيانة عالية الجودة وتلبية احتياجات البناء والتجديد والتقنيات والمواد الأساسية مثل السجاد والتكييف. وتشمل خدمات "مآذن" التنظيف والصيانة والتأثيث والبناء وتأمين أماكن الصلاة وتوفير التقنيات ونشر المعرفة.
وتؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة الرامية لبناء مجتمع أقوى وأكثر تماسكاً عبر توفير الدعم والاحترام المتبادل.
بالإضافة إلى التبرع المادي، تخطط "إل جي" و "شاكر" لإصدار فيديو خاص يجسد جوهر هذه المبادرة، حيث يتضمن الفيديو رؤى من قادة المجتمع وسيسلط الضوء على تأثير التبرع على الحياة اليومية لرواد المسجد، وتعكس هذه المبادرة التزام "إل جي" ومجموعة شاكر بالابتكار التقني وأيضاً احترامها العميق للتراث الثقافي وقيم المجتمع.
وتستمر شركة "إل جي إلكترونيكس" و "شاكر" بتقديم النموذج الذي يذكرنا بالدور القوي الذي يمكن أن تلعبه الشركات في تحسين المجتمع.
وتؤكد الخطوة المشتركة بين "إل جي" و "شاكر" مدى التزامهما بتحسين المساحات المجتمعية وتعزيز الاحترام الثقافي وإحداث التغيير الإيجابي والتأثير المستمر.